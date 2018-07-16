Başkan Baran’dan AK Parti teşkilatlarına teşekkür ziyareti

AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı, seçim sonrasında mahalle teşkilatlarına gerçekleştirdiği teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da AK Parti Körfez İlçe yöneticileri ile birlikte Hacı Osman Mahallesi Teşkilatı’na yönelik gerçekleştirilen ziyarete katıldı. Ziyarette seçim süresince büyük emek gösteren teşkilat üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Ziyarette teşkilat içindeki birlik ve beraberliğin başarıyı getirdiğini belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bir seçimden daha alnımızın akıyla çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu seçim sürecinde gerek ana kadememiz kadın ve gençlik kollarımız gerekse mahalle temsilcilerimiz oldukça özverili bir çalışma sergiledi” dedi.