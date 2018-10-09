Başkan Baran'dan altyapı çalışması

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Baran, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek adına çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bugüne kadar Körfez'de yapılmayan alt yapı çalışmasının yapıldığını belirten Başkan İsmail Baran, “Süreç içerisinde bazı sıkıntılar yaşandı. İSU tarafından işin verildiği müteahhit firma ile ilgili sorun oldu. Vatandaşlarımız da bu süreçte mağduriyet yaşadı. Körfez Belediyesi olarak bizler bu sürecin içerisinde sadece vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek adına varız. Sorunlu bölgelere ekiplerimiz hemen müdahalede bulunuyor. Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallemizdeki sorunların bir an önce giderilmesi noktasında çalışıyoruz. İSU'nun yapacağı çalışma sonrasında vakit kaybetmeden asfalt serimini gerçekleştireceğiz” dedi. Vatandaşların sağduyulu davrandığını belirten Başkan Baran, “100 yıldır ilçemizde bu kadar yoğun bir alt yapı faaliyeti gerçekleştirilmedi. Bölge bölge İSU ekiplerimiz çalışmaları yapıyorlar. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur su hatları yenileniyor. İki mahallemizdeki müteahhit kaynaklı sorun oluşmuştu. Şimdi giderildi ve çalışmalar tüm hızıyla devam edecek ve bizler de sonrasındaki süreci hızlandıracağız” dedi.