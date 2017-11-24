Başkan Baran’dan Fatih’e üç müjde

Körfez Kaymakamlığı tarafından her ay bir mahallede düzenlenen, ‘güvenlik ve trafik’ konularının konuşulduğu ‘halk toplantısı’ bu ay Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Posoflular Derneği’nde gerçekleştirilen toplantıya; Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fikret Çetin Kale, Körfez Muhtarlar Dernek Başkanı Yusuf Yanar, Kaymakamlık ve Belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantı öncesinde konuşan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, bu toplantıların daha önce kaymakamlık binasında müdürler ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, 6 aydır da halkın katılımıyla yapıldığını belirtti. Kaymakam Dr. Hasan Hüseyin Can, bu toplantıların önemli olduğunu belirterek, Körfez’deki birlik ve beraberliğe de vurgu yaptı. Kaymakam Can’ın ardından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran çalışmalar, Emniyet Müdürü Yusuf Aydın ve Jandarma Komutanı Fikret Çetin Kale de güvenlik konusunda brifing verdi.

Başkan Baran, Fatih Mahallesi’nde yapılan ve yapımı planlanan projeler hakkında mahalle sakinlerine bilgiler aktardı. Başkan İsmail Baran, mahallede yapımı planlanan Gençlik Merkezi ve Spor Salonu ile ilgili olarak sona gelindiğini belirterek, “Yaklaşık 1,5 yıldır proje aşamasında olan Gençlik Merkezi ve Spor Salonu projesini tamamladık ama başlayamadık. Çünkü son Bakanlar Kurulu revizyonu ile Gençlik ve Spor Bakanımız değişince, ufak bir gecikme oldu.

Şimdi projemizin startını 2018 yılı içerisinde vereceğiz. Tabi alanda bir de kapalı pazarımız olacak. Oraya da hem Fatih Mahallemizde hem de Güney Mahallemizde kurulan pazarlarımızı taşıyacağız. Ayrıca Kaşkaldere mevkiinde yani mahallemizin hemen sınırında Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte spor kompleksi yapıyoruz. Bununla ilgili de yakın zamanda ihale gerçekleştirilecek” dedi.

Projeleri halkın taleplerine göre yönlendirdiklerini belirten Başkan İsmail Baran, “Biz halkımız ile gönül gönüle, el eleyiz. Halkımızın taleplerine önem veriyoruz. Ağırlıklı olarak onların talepleri hangi noktadaysa hizmetlerimizi o tarafa yönlendiriyoruz” dedi. Başkan İsmail Baran’ın konuşmasının ardından birim müdürleri de söz aldı. Vatandaşların yönelttiği sorun ve sıkıntılar ise tek tek ilgili müdürler tarafından not alındı, cevaplandırıldı.