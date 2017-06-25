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25 Haziran 2017 17:41

Başkan Baran’dan ‘huzur’ teşekkürü

Körfez Kaymakamı Dr.

Başkan Baran’dan ‘huzur’ teşekkürü

25 Haziran 2017 17:41

Hasan Hüseyin Can ve Belediye Başkanı İsmail Baran, görev başındaki emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı.


Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve beraberindeki protokol üyeleri, Kent Bayramlaşması sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti, görevi başındaki personelle bayramlaştı. Protokolün ilk adresi Tütünçiftlik Polis Merkezi oldu. Başkan İsmail Baran, görevi başındaki personele teşekkür ederek, “Hepiniz bizler için görevinizin başındasınız. Huzuru sağlıyorsunuz” dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın da ziyaret nedeniyle teşekkür etti. Protokol üyeleri daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti. Askerlerle tek tek tokalaşan protokol üyeleri, bayramlarını kutladı. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Hem askerimiz hem de polisimiz bayramda vatandaşlarımızın huzuru için görevinin başında. Gerçekten kutsal bir görev üstleniyorlar. Hepsine tekrar, canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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