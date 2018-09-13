Başkan Baran'dan öğrencilere burs müjdesi

Türkiye'de üniversite öğrencilerin eğitime katkı payı veren tek Belediye olan Körfez Belediyesi, desteğini bu sene de devam ettirecek.

Körfez Belediyesi Gün Işığı Derneği iş birliği doğrultusunda, 4 yıllık devlet üniversitelerinde okuyacak olan öğrencilere verdiği eğitime katkı payı desteğini bu yıl da devam ettirecek. Belediye Başkanı İsmail Baran, “Genç kardeşlerimize ne söz verdiysek yerine getirdik. Görevde olduğumuz süre içinde öğrencilerimizin eğitim alanında her zaman yanında olacağız. Ekim ayının ilk haftasından itibaren burs başvurularımız başlayacak. Hiçbir genç kardeşimizin şüphesi olmasın, Başkan ağabeyleri onların her zaman yanında” dedi.

İnternet üzerinden başvurusunu yapan öğrenciler; online başvuru sonrasında kendilerinden istenecek olan nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenci belgesi, bankamatik kartı veya hesap dekont fotokopisi, 1 adet fotoğraf ve ikametgah ilmühaberi gibi belgeleri Körfez Belediyesi'ne gelerek yetkililere teslim edecek. Başvurular, ekim ayının ilk haftasında başlayacak. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirmeler sonrasında eğitime katkı payı verilmesi kararlaştırılan öğrencilerin isimleri, Körfez Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Daha sonra katkı payı ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.