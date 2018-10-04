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Başkan Baran'dan personele moral ziyareti

KOCAELİ(İHA) –Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede yoğun mesai harcayan belediye personeline moral ziyaretinde bulundu, çalışanlarla sohbet etti.


Yerel yönetimler alanında başarılı çalışmalara imza atan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çalışanlarını da unutmuyor. Sık sık belediye personeliyle bir araya gelen Başkan İsmail Baran son olarak yoğun bir şekilde çalışan ve onlar bizim ‘Emekçi kardeşlerimiz' dediği saha çalışanlarını ziyaret etti, işlerinde kolaylıklar diledi.


Vatandaşa hizmetin yeri ve zamanı olmaz diyen Başkan İsmail Baran, gün içinde yürüttüğü çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Saha çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Başkanı İsmail Baran, “İlçemizi ve halkımızı seviyoruz. Kentimize yaptığımız her yatırım; gençlerimizin, çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri için. Hizmetin merkezine aziz milletimizi koyuyoruz. Onlardan aldığımız güç, bizleri motive ediyor” dedi.

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