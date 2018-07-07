Başkan Baran’dan proje değerlendirme toplantısı

Projeler hakkında bilgi alan Başkan İsmail Baran, “Körfez’de 4 yılda 400 milyon liralık yatırımı hayata geçirdik. Her bir projede bizler için en önemli nokta, vatandaşın talepleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor olması” dedi.

Körfez’de yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Baran, “Körfez’i geliştirirken güzelleştiren çalışmalar yapıyoruz. Sarnıç Han, üniversite kampüsü ve İlimtepe Kültür Merkezi bölge için hem ekonomik hem de sosyal canlılık açısından önemliydi. Tabi sadece bunlarla sınırlı kalmıyoruz. Körfez’de çevreden, ulaşıma, sosyal belediyecilikten, spora kadar birçok projeye başladık, planlamaya aldık. Özellikle bu yıl alt yapı çalışmalarının da olması nedeniyle 100 bin tona yakın asfalt serimi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Körfez’de hedefler doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini açıklayan Baran, “Ulaşım noktasında Hacı Osman Mahallesi’nden İlimtepe’ye çıkan yolda hafriyat çalışmaları tamamlandı, kısa sürede asfalt serimini gerçekleştireceğiz. 100 yeni aracı bünyemize kattık. Tüm birimlerimiz ile vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışma yürütüyoruz. Körfez’i 2023, 2053 ve 2071 Türkiye’sine hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.