Başkan Baran'dan Sarnıç Han'ı teftiş etti

Çalışmalarda sona gelinen Sarnıç Han'da incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Kente değer katacak proje kısa sürede hizmete açılacak” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, tamamlandığında kentin ilk yeşil kamu binası olma özelliğini taşıyacak olan Sarnıç Han projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte çalışmalarda sona doğru gelinen proje alanında inceleme yapan Başkan Baran, yetkililerden de bilgi aldı. Başkan Baran, “Kısa süre içerisinde iç tefrişat çalışmaları da tamamlanacak ve Sarnıç Han projemiz de tamamlanarak kapılarını açacak” dedi.

Üniversite binası sonrası Sarnıç Han'ın da tamamlanması ile vizyon projelerin tek tek hayata geçeceğini belirten Başkan Baran, “Körfez'e nitelik verebilecek, Körfez'in kalkınmasına ve marka değerinin yükselmesine öncüllük edebilecek bir projeyi daha ilçemize kazandırıyoruz” diyerek çalışma alanında yetkililerden bilgiler aldı.