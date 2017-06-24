Başkan Baran’dan şehitlere dua

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bayram öncesi mezarlığı ziyaret etti

Bayram öncesinde ilçedeki mezarlıkları ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yakınlarının mezarlarına uğrayarak dua etti. Başkan Baran, şehitlerimizi de unutmadı. Şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti. Mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet eden Körfez Belediye Başkan Baran, onların önerilerini dinledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran daha sonra belediye tarafından yeniden düzenlenen Körfez eski Belediye Başkanı Hüseyin Avni Şirin’in mezarını ziyaret etti. Başkan Baran, CHP’li meclis üyeleri Engin Taşdemir, Fevzi Canbaz ve Tayfun Balıkçı ile Hüseyin Avni Şirin’in mezarı başında dua etti. Başkan Baran, "Bu ülke için canını veren şehitlerimizi ve Körfez için büyük emeği geçen merhum Başkanımız Hüseyin Avni Şirin’in kabrini ziyaret ederek dualarımızı eksik etmedik" dedi.