Başkan Baran’dan Sipahiler Köyü’nde inceleme

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle ve köy ziyaretlerini Ramazan ayında da sürdürüyor. Başkan Baran, Sipahiler Köyü’nde Kocaeli Taşköprülüler Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği öncesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında yapılan karşılıklı fikir alışverişinde köylüler, hem köyler arasındaki asfalt çalışması hem de köy içlerindeki parke çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Baran’a teşekkür ettiler.

Başkan Baran, daha sonra Kocaeli Taşköprülüler Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programına katıldı. Programda Başkan Baran’ın yanı sıra, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ile yöneticileri de katıldı.