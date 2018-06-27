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27 Haziran 2018 13:11

Başkan Baran’dan SKM çalışanlarına teşekkür

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Seçim Koordinasyon Merkezi görevlileriyle bir araya gelerek seçim çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Baran’dan SKM çalışanlarına teşekkür

27 Haziran 2018 13:11


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Seçim Koordinasyon Merkezi görevlileriyle bir araya geldi. Tütünçiftlik Sahili’nde bulunan Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen teşekkür ve kahvaltı programına Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın yanı sıra, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Selami Tanış ve diğer görevliler katılım sağladılar.


Buluşmada konuşan Başkan İsmail Baran, “Hepinizin bildiği üzere ülkemizin, milletimizin, dünyadaki tüm mazlumların geleceği için yaklaşık 65 gün boyunca saha çalışmalarımızı sürdürdük. Körfez’de her yüreğe dokunduk, her evin kapısını çaldık. Tarihi bir seçimi birlikte körfez’iz diyerek gerçekleştirdik. Ben bu bağlamda, İlçe Başkanımız Şener Bey başta olmak üzere, SKM Başkanımız Selami Tanış’a ve diğer arkadaşlarımıza yürekten tebrik ediyorum. Zaferimiz mübarek olsun” dedi.


Programın sonunda Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt’e, SKM Başkanı Selami Tanış’a ve görevlilere hediye takdiminde bulundu.




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