Başkan Baran’dan spor salonu müjdesi

Sınıf öğrencilerine verilen bisikletlerin dağıtım törenine katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez İmam Hatip Ortaokulu’na spor salonı yapılacağının müjdesini verdi.

Körfez Belediyesi, bu yıl ilçedeki tüm okullarda eğitim gören 5. sınıf öğrencilerine hediye edeceği bisikletlerin dağıtımını sürdürüyor. Son olarak Körfez İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere bisikletleri verildi. Törene Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, meclis üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile velileri katıldı.

Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Haydi çocuklar, bisikletle okula dedik. Ve öğrencilerimize bisikletlerini dağıttık. Sizlerden tabi bir konuda dikkatli olmanızı isteyeceğim; Kasklarınızı mutlaka takın ve trafiğin az olduğu bölgelerde kullanın. Eğitim kadar spor da önemli. Bu konuda da sizlere bir müjde vereyim; Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu güzel okulumuza bir spor salonu yapacağız. İhale süreci tamamlanmak üzere 2-3 ay içerisinde de temelini atarız” dedi.

“Gelecek sizlerle şekillenecek” ifadelerini kullanan Başkan Baran, velilere de seslenerek, “Sizlerin en büyük sermayeniz sizlerin evlatlarınız. Onlara yapacağınız en güzel yatırım, eğitimdir. Bu gençlerimiz Türkiye’nin geleceğidir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri verildi.