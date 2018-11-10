Başkan Baran'dan sporcu öğrencilere destek

U13 Futbol Takımı ile bir araya gelen Başkan Baran, “Geleceğin milli sporcularını yetiştiriyoruz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 15 branşta 4 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü Körfez Belediyesi Spor Akademileri'ni ziyaret etti. U13 Futbol Takımı'nın Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde yürüttüğü idmana katılan ve minik futbolcularla bir araya gelen Başkan İsmail Baran, “Destek bizden, başarı sizden” dedi.

Velilerle de sohbet eden Başkan İsmail Baran, “Yeni yapacağımız spor kompleksleri ile hedefimiz spor akademilerinde 10 bin öğrenciye ulaşmak. Her türlü desteği bugüne kadar gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Sizler milli sporcu olarak başarı elde ettikçe bizler de sizlerle gurur duyacağız. Bir çok branşta bu gururu yaşadık, yaşamaya da devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Baran, miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.