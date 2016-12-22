Başkan Baran’dan taziye ziyareti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kayseri’de hain saldırıda şehit olan iki Körfezli gencin ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Kayseri’de yaşanan hain saldırıda, terör örgütü çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüsü hedef almış, Körfezli iki genç Raşit Yücel ve Abdulsamed Özen o hain saldırıda hayatını kaybetmişti. Şehitler toprağa verilirken, evlerinin önüne kurulan çadırda yakınları taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da şehit ailelerini yalnız bırakmıyor. Hain saldırının yaşandığı günden itibaren iki taziye çadırını ziyaret eden Başkan İsmail Baran, şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu.