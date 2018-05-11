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11 Mayıs 2018 10:01

Başkan Baran’dan vatandaşlara 24 Haziran mesajı

Yeniyalı Mahallesi ve Kirazlıyalı’da vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bugüne kadar nasıl ülkemiz üzerindeki oyunları bozduysak, 24 Haziran’da da bozacağız” dedi.

Başkan Baran’dan vatandaşlara 24 Haziran mesajı

11 Mayıs 2018 10:01


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Güney Mahallesi ve Kirazlıyalı’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Yeniyalı Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Başkan İsmail Baran, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin önemine değindi. Ziyaretleri sırasında konuşan Başkan Baran, “Önümüzdeki bu kısa süre içerisinde herkesle bire bir iletişim kurarak ülkemiz üzerinde oynanılmak istenen kirli oyunları vatandaşlarımıza anlatacağız” dedi.


“24 Haziran seçimleri ülke geleceğine dair önemli bir kader seçimidir” diyen Başkan İsmail Baran, “Bugüne kadar nasıl ülkemiz üzerindeki oyunları bozduysak, 24 Haziran’da da bozacağız. Türkiye’ye karşı oynanan başta siyasi ve ekonomik oyunlar olmak üzere tüm hesapların alt üst olacağını hepimiz çok iyi göreceğiz. Cennet vatanımız AK hizmet rüzgarıyla kısa sürede eğitim, ulaşım, sağlık, sanayileşme, teknoloji, iletişim gibi daha birçok konuda standartların çok çok üstüne çıktı. Herkesin ülkemizin bulunduğu durumu ve içte, dışta ülkemize yapılan her türlü saldırıyı iyice düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Yeni sistemin parolası ’Güçlü iktidar, güçlü Meclis’tir. Hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimi için çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.




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