Başkan Doğan, AK Parti teşkilatını iftarda ağırladı

Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Teşkilatını iftarda ağırladı.

Başkan Doğan’ın KOTO sosyal tesislerinde verdiği iftara, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, belediye meclis üyeleri, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, ilçe yönetimi, ilçe kadın ve ilçe gençlik kolları yönetimi ve mahalle başkanlarından oluşan kalabalık bir topluluk katıldı. İftar öncesinde, konukları kapıda karşılayan Doğan, teşkilat mensupları ile tek tek selamlaştı.

Partililerin yoğun katılım gösterdiği iftar programında konuşan Başkan Doğan, “Biz büyük ve güzel bir aileyiz. Kim ne derse desin bizim ailemizde sevgi, saygı, hoşgörü var. İzmit Belediyesi olarak, ilçe teşkilatımızla, meclis üyelerimizle, kadın ve gençlik kollarımızla güzel bir dönemi yaşıyoruz. Siyaset açısından partimize, belediye başkanı olarak tüm şehrimize hizmet ediyoruz. Biz herkesin belediye başkanıyız. Bize hiç kimse az çalışıyor, milletin parasını ziyan ediyor diyemiyor, diyemez de. Çünkü biz milletin kuruşunu ziyan etmeden yine millet için harcıyoruz. Bu sene İzmit Belediyesi olarak sizlerin göğsünü daha da kabartacağız, tamamlanan ve tamamlanmakta olan 80 milyonluk yatırımın açılışını yapıp şehrimize kazandıracağız.İzmit’te başımız öne eğilmez. Hangi seçim gelirse gelsin her zaman başarıyla çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz da, “Birlik ve beraberlik içerisinde teşkilatımızın gecesinde sizlerle olmaktan mutluyum. Bizleri bir araya getiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a teşekkür ediyorum. Bu iftar sofraları bizim birliğimizi daim kılsın. Ramazan Bayramı da umarız tüm İslam âleminin kurtuluşuna vesile olur” şeklinde konuştu.