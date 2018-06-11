Başkan Doğan, AK Partili gençlerle birlikte bayrak astı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 24 Haziran’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Doğan, son olarak gece geç saatlerde mahallerde bayrak asan AK Parti Kocaeli Teşkilatı Gençlik Kolları üyelerini ziyaret etti. Sepetli araca çıkan Başkan Doğan, gençlere parti bayrağı asmada yardım etti. AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, AK Parti Milletvekili adayı Enver Zengin’in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Doğan, gençlere baklava ikram etti.

Kocaali’yi bayram yerine çevirmek için sabahlara kadar bayrak asan AK gençlerin yanında olmanın kendilerine ayrı bir heyecan verdiğini belirten Doğan, “AK Parti teşkilatlarımız ülkemizdeki istikrarın ve yükselişin daha da artacağı 24 Hazirandaki seçimler için canla başla çalıyor. Yürütülen çalışmalarda gençlerimizin büyük emeği ve desteği var. Başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olmak üzere yerelde bizler onlara her zaman güveniyoruz. Son 16 yıldır gençlerimiz hiç olmadığı kadar özgür ve hiç sahip olmadıkları haklara sahipler. Biz, çok şanslı bir milletiz. Çünkü bizim, Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale’de cephede ülkesi için canını siper eden, 15 Temmuz’da vatanını kurtaran gençlerimiz var” dedi.