Başkan Doğan, “Alikahya’yı nakış nakış hizmetlerle işledik”

Nevzat Doğan, mahalle inceleme gezisin Alikahya Fatih Mahallesi’nde sürdürdü.

Mahallerdeki eksiklerin belirlendiği, istek ve şikayetlerin dinlendiği mahalle gezisinde Başkan Doğan’a Belediye meclis üyesi Ersin Alpaslan, AK Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcıları Nurullah Yılmaz, Ayfer Uğur, Ali Erdem, ilçe yöneticisi Cemil Karaca, mahalle muhtarı Yaşar Keleş ile belediyenin daire müdürleri eşlik etti.

Cadde ve sokakları gezen, gördüğü eksiklerin giderilmesi için ekibine talimat veren Başkan Doğan, Alikahya’ya büyük hizmetler yapıldığını belirterek, "Bizim dönemimizde Alikahyamız sokak sokak, cadde cadde nakış nakış hizmetlerle işlendi. Düğün salonumuzu elden geçirip büyüttük, çocuklarımız için sinema salonu, etüt merkezi yaptık. Çorba çeşmesini faaliyete geçirdik, çok sayıda parkı hizmete açtık. Cadde ve sokak yollarını asfaltladık. Dekoratif aydınlatmalarla Alikahya‘ya ayrı bir hava kattık. Okullarımıza, camilerimize, Kur’an kurslarımıza destek olduk. Şehrimizin en modern kapalı pazarlarından birini yine bu mahallemizde yapıyoruz. İnşaatı kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi.

Mahallede girilmedik cadde ve sokak bırakmayan Doğan, vatandaşlarla da sohbet edip, çocuklara oyuncak dağıttı. Mahalle gezisini tamamladıktan sonra ekibiyle değerlendirme toplantısı yapan Belediye Başkanı Doğan, yapılan tespitlerle ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının talimatını verdi.