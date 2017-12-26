Başkan Doğan, anaokolu öğrencileri ile enerji doldu

Nevzat Doğan, özel bir anaokulu öğrencilerini ziyaret etti.

Türkiye’nin ilk çocuk doktoru belediye başkanı olan Doğan, Yenişehir Mahallesi Konak Sokaktaki anaokulu ziyaretinde çocuklarla çocuk olup, keyifli anlar geçirdi. Anaokulu Müdürü Esra Ülçetin’den çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Doğan, sınıfları ziyaret ederek çocuklarla sohbet edip, boyama etkinliği yaptı. Okul öncesi eğitimin önemine değinen Doğan, “Okul öncesi eğitim çocuklarımızın geleceği için çok önemli. Kreşler ve anaokulları, çocukları okul yaşamına, yani dış hayata hazırlayan hem zihinsel hem de psikolojik desteğin gerekli olduğu kurumlardır. Sağlam bir temelle okul eğitimine başlayan çocuklar ilerleyen süreçte de bu temel üzerinden başarıya ulaşır” dedi.

10-15 yıl öncesinde İzmit’te okul öncesi eğitimi yok denecek kadar az olduğuna dikkat çeken Doğan, “Bugün çok şükür övünerek, sevinerek söyleyebilirim ki artık bütün yavrularımız okul öncesi eğitim alabiliyorlar. Yavrularımız bizim geleceğimiz. Bunu bilen bir belediye ve belediye başkanı olarak onların gelecekte sağlıklı, mutlu, bilinçli, çalışkan bireyler olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yavrularımız, bizim yarınlardaki güvencemizdir” şeklinde konuştu.

Karşılarında başkan amcalarını görmenin şaşkınlığını yaşayan minikler, keyifli anlar yaşadılar.