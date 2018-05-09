Başkan Doğan: “Avrupa eski Türkiye’yi istiyor”

Onlar istiyorlar ki, eski Türkiye geri gelsin” dedi.

İZMEK kurs merkezlerinde yılsonu sergisi heyecanı yaşanıyor. Tavşantepe Mahalle Konağı ve Necati Gençoğlu Kültür Merkez’inde gerçekleştirilen törenlerle 448 kursiyere belgeleri verildi. Kursiyerlerin büyük heyecan yaşadıkları törenlere İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, AK Parti İzmit Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törenlerde Mefruşat, iğne oyası, ahşap boyama, el nakışı, ev tekstili, giyim, kırkyama ve örgü branşlarında kursiyerlerin belge aldı.

Türkiye’de bu kadar geniş kitleye yayılan başka bir hizmetin olmadığını dile getiren Başkan Doğan “İZMEK kurslarımızda bir yılı tamamladınız. Bizler bir yandan sizin el beceresi kazanmanızı isterken, diğer yandan da hobi, stres atma, dostluklar oluşturma gibi güzel faaliyetler yapmanızı sağlamaya çalıştık. Çok güzel işler yaptığınıza eminim. Bu işi 9 yıldır birlikte yürüttüğümüz Halk Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Güzel bir ekip olduk. Türkiye’de bu kadar istikrarlı, bu kadar geniş kitleye yayılan başka bir hizmet ve şehir yok.

Avrupa’nın eski Türkiye’yi istediğini dile getiren Başkan Doğan, “Bu projemizin bu kadar başarılı olmasının en büyük kaynağı şüphesiz ki kadınlarımızdır. 9 yıldır kadınlarımıza elimizden gelen her imkanı sağlamaya çalıştık. Bunları yaparken hayatımızın her alanına dokunmaya çalışıyoruz. Şehrimiz dünden daha iyi durumda. 15 yıl öncesi çabuk unutuluyor. Bu başarılı çalışmalar tesadüf değil. Şimdi bu güzel istikrarı istemeyenler var. Amerika, Avrupa, Recep Tayyip Erdoğan’ı istemiyor. Onlar istiyorlar ki, eski Türkiye geri gelsin. Biz herkesin belediyesiyiz, herkesin belediye başkanıyız ama yarın seçim olduğu zaman vatanımızın, çocuklarımızın geleceği için siyaset yapacağız. Taraf tutacağız, çocuklarımızın, ülkemizin tarafı olacağız. Amerika’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın, Türkiye’yi çekemeyenlerin, HDP’nin, PYD’nin tarafı olmayacağım. Benim tarafım belli. Benim tarafım Recep Tayyip Erdoğan, benim tarafım ülkenin, yavrularımızın geleceği” diye konuştu.

Türkiye’nin bölünmesini isteyenlere karşı durduklarını dile getiren Doğan, “Ben yabancıların, Türk düşmanlarının tarafında olamam. CHP’li, MHP’li, SP’li de hepsi bizim kardeşimiz. Ama ülkemizin geleceğini düşünmek zorundayız. Türkiye’nin geleceğini ve istikrarını düşünmenizi istiyorum. Türkiye’nin Suriye ve Irak gibi olmasını isteyenlerin tarafında olmadık olmayacağız da. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, 15 Temmuz’a tarafımız ülkenin tarafı olduğu için kazanmaya devam edeceğiz. Onlar kaybetmeye mahkumlar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verildi ve sergilerin açılışı yapıldı.