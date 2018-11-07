Başkan Doğan Avrupa Konseyi'ne katıldı

Nevzat Doğan, Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleşen Avrupa Konseyi'ne katıldı.

Antalya ve Gaziantep büyükşehir belediyeleri ile Rize, Artvin ve Bingöl ilçe belediye başkanlarının bir arada bulunduğu heyetle Strazburg'a giden İzmit Belediye Başkanı Doğan, Avrupa Konseyi'nde konuştu. Başkan Doğan, “Türkiye son derece demokratik ve insan haklarına saygılı bir ülkedir. Gerek hükümetimiz gerekse yerel yönetimler olarak bizler demokrasi kavramının gereklerini yerine getirme hassasiyeti içerisindeyiz. Biz, İzmit Belediyesi olarak demokrasi ve insan hakları kavramlarına her zaman önem vermekle birlikte özellikle demokrasi haftasında düzenlediğimiz etkinliklerle bu kavramlara daha fazla dikkat çekmeye çalışıyoruz. Belediye bünyesinde hayata geçirdiğimiz projelerimizle gençlerimizin fikir ve görüşlerini alıyoruz. Çocuk ve gençlik meclislerimizde gençlerimize söz veriyoruz. Ayrıca ilçemizde demokrasi konusunda eğitimler yapıyor ve vatandaşlarımızla iç içe demokrasiyi geliştirmek için çalışıyoruz. Bir parka isim verirken bile vatandaşlarımızın görüşlerini alıyoruz” dedi.

Türkiye'deki seçme ve seçilme yaşının indirilmesine değinen Başkan Doğan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat takip ettiği, seçme seçilme yaşının 18'e indirilmesi benim ülkemde uygulanıyor. Benim şehrimde bu seneki seçimlerde adaylardan biri 18 yaşında lise öğrencisi bir genç kızdı. Demokrasinin ve insan haklarının en üst seviyede yaşandığı ve hissedildiği ülkemde bunlar yapılırken Avrupa bu konuda gerekeni yapıyor mu acaba? Demokrasinin gelişmesi için biz bunları konuşuyoruz ama insan haklarıyla ilgili dünyada neler oluyor? Suriye'de, Arakan'da, Filistin'de neler oluyor? Biz bir yandan lokal demokrasiyi geliştirirken, Avrupa'nın ileri gelen ülkeleri, bir insanın en doğal hakkı olan yaşama hakkını sağlanması için neler yapıyor? Bu konuyu genel kurulun görüşlerine sunuyorum” diye konuştu.