Başkan Doğan; “Baba ailenin temel direğidir”

Nevzat Doğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Nevzat Doğan, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Doğan yayınladığı mesajında Türk örf ve adetlerine göre babanın ailedeki önemine vurgu yaptı.

Mesajında Türk örf ve adetlerine göre babanın ailede önemli bir yeri olduğunu belirten Başkan Doğan “ Babalarımız her zaman saygıyla anılması gereken değerli büyüklerimizdir. Ailenin temel direği olarak görülen babalar, aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir. Ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babalar, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için özveriyle çaba harcamaktadırlar. Bu bakımdan, babaların sadece bu özel günde değil, her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi saygı ve vefa duygusunun bir gereğidir” dedi.

Başkan Doğan yayımladığı mesajında, “ Annelerimiz kadar üzerimizde hakkı olan babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır. Babalarımızın hayatımızdaki önemini bir kez daha dile getirdiğimiz bu önemli günde babasız büyümek zorunda kalan şehit çocuklarımıza ve tüm yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de önemli olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta kendi babam olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının bu özel gününü yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.