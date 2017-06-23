Başkan Doğan, Belediye personeliyle bayramlaştı

Nevzat Doğan ilk bayramlaşmayı kendi personeliyle yaptı.

Belediye’deki bütün birimleri tek tek gezerek çalışanların bayramlarını kutlayan Başkan Doğan, personeline ve ailelerine iyi bayramlar dileyerek sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

İzmit Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Doğan, “Bayramlaşmaya aile içinde başlamak adettir. Ben de ilk önce İzmit Belediyesi ailesi ile bayramlaşmak istedim. Biz, İzmit Belediyesi ailesi olarak şehrimiz için gece gündüz çalışıyor, İzmit’e hizmet için uğraşıyoruz” dedi.

Bayramların toplumumuz için önemine de değinen Doğan “Bayramlar, insanlarımız arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barışıp kardeşçe kucaklaştığı özel günlerdir. Sizlerde bayramda sevdiklerinize daha çok zaman ayırın” diyerek personelinin bayramını kutladı.