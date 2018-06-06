Başkan Doğan, “Daha temiz bir İzmit için çalışıyoruz”

İzmit Belediyesi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından her yıl olduğu gibi bu sene de “Okullar Arası Atık Toplama Yarışması” düzenlendi. Eylül 2007- Mayıs 2018 tarihleri arasını kapsayan ambalaj atığı, elektronik atık, atık yağ ve atık pil kategorilerindeki yarışmada öğrenci başına en çok atık toplayan ilk üç okula İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın katılımıyla çeşitli ödüller verildi. Belsa Plaza önünde düzenlenen ödül törenine Başkan Doğan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve TEMA Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile velileri katıldı.

Minik mehteranların gösterileriyle başlayan ödül töreninde öğrencilerinin geri dönüşüm maddelerinden oluşan sergisi de yer aldı. Okullar Arası Atık Yarışmasında 150 ton ambalaj atığı, 12 ton elektronik atık, 4 ton atık pil ve 3,2 ton da atık yağ toplandı. Yetkililer, çevre projeleri kapsamında yıllık 8.000 ton ambalaj atığı, 20 ton elektronik atık, 5 ton atık pil,6 ton bitkisel atık yağ, 200 ton atık lastik toplandığını söylediler.

Ambalaj atığında birinci Kılıçaslan Orta Okulu, ikinci Muammer Aksoy İlkokulu, üçüncü Ertuğrul Gazi İlkokulu olurken, atık pil dalında ise birinciliği Dr. Ferdi Koçal İlkokulu, ikinciliği Ziya Gökalp İlkokulu, üçüncülüğü ise 75.yıl Cumhuriyet İlkokulu elde etti. Elektronik atık dalında Ertuğrul Gazi İlkokulu birinci, Hızır Reis İlkokulu ikinci, Ulusal Egemenlik Ortaokulu üçüncü oldu. Bitkisel atık yağ yarışmasında da 29 Ekim Ortaokulu birinci, Farabi İlkokulu ikinci, Atılım Anadolu Lisesi de üçüncü oldu. Kategorilerinde birinci olan okullara bilgisayar, ikinci olan okullara masa tenisi seti, üçüncü olan okullara da Pişman Çocuk Aquapark’ından 50 adet bilet verildi.

Ödül töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Bu emanete gereken hassasiyeti göstermekle sorumluyuz. Temiz hava, temiz su temiz bir dünya için elimizden geleni yapmalıyız. 15 yıl öncesinde ne yazık ki aynı hassasiyet gösterilmemiş ve suyumuz, toprağımız, havamız kirletilmiş. Büyükşehir Belediyemiz bir yandan, biz bir yandan sizlere daha temiz bir çevre bırakabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çalışmaların sivil toplum kuruşlarımızın da desteğiyle yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun için biz belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, okullarımıza ve tüm kurum ve kuruluşlara büyük görev düşmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere hediyeleri takdim edildi.