Acil Tıp Asistan Sempozyumu’nda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Şu anda dünyanın en büyük medikal kurtarma ekibine sahibiz” dedi.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) ve Acil Tıp Asistan Birliği (ATAB)’nin çatısı altında, Türkiye’nin ilk ve tek, tamamı asistanlardan oluşan organizasyon komitelerinin düzenlediği 13. Acil Tıp Asistan (ATAS) Sempozyumu İzmit Belediyesi’nin katkılarıyla İzmit’te düzenlendi. Acil Tıp Asistan Sempozyumu’na İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Ercüment Çiftçi, Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Prof. Dr. Ersin Aksay, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve çok sayıda acil tıp doktoru ve asistanı katıldı.

Başkanlığını Dr. İbrahim Ulaş Özturan’ın yaptığı sempozyumda konuşan İzmit Belediye Başkanı Doğan, “2002-2007 yılları arasında milletvekilliği dönemimde sağlık komisyonu başkan vekilliği yaptım. 1999 depremini yaşayan biri olarak özellikle medikal kurtarmada nasıl zayıf olduğumuzu gördüm. Bingöl depremi sonrası kafamda oluşturduğum projeyi o dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile paylaştım. O da tüm yetkilere bana verdi ve çalışmalara başladım. Kısa adıyla ASO olan, ‘Afetlerde Sağlık Organizasyonu’ projesini yazdım ve gerekli çalışmalara başladık. Seyyar hastaneler, helikopter ambulanslar, hastane afet planları ve UMKE’leri bu projenin bir parçası olarak hayata geçirdik” dedi.

“Şu anda dünyanın en büyük medikal kurtarma ekibine sahibiz” diyen Doğan, “UMKE’nin en önemli özelliği gönüllülük esasına dayanmasıdır. UMKE sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için hayat geçirilen en önemli çalışmadır. Gönüllü kardeşlerimizin çalışmalarıyla gurur duyuyorum. UMKE’ler gibi hekimlikte gönüllükle yapılan bir iştir. Hekimlik zorla yapılacak bir iş değil. Tüm mesleklerde olduğu gibi hekimlikte de gönüllüğü kırmamak, mesleklere uygulanan baskı, şiddet gibi konuları engellemek gerekir. Hastasına canından can veren, hastası için ölen çok hekimimiz var” diye konuştu. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevapladı.