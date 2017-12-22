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22 Aralık 2017 16:46

Başkan Doğan, “Eğitime severek destek oluyoruz”

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi tarafından yaptırılan 29 Ekim Ortaokulu çok amaçlı salonu, Başkan Dr.

Başkan Doğan, “Eğitime severek destek oluyoruz”

22 Aralık 2017 16:46

Nevzat Doğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.


Açılış törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe yöneticisi Cemil Karaca, 29 Ekim Ortaokulu Müdürü İsmail Demircan, Yarbay Refik Cesur İlkokul Müdürü Kerim Öz, Okul Aile Birliği Başkanı Zübeyde Altaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul müdürü Demircan, Başkan Doğan’a katkıları için teşekkür etti. Öğrencilerin şiirler okuyup gösteriler yaptığı açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Doğan ise, “Çocuklarımızın her bakımdan daha donanımlı ve bilgili yetişmelerini istiyoruz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızın daha iyi eğitim alması, bilgili olması sadece anne babanın arzusu değil, bu hepimizin arzusu. Cumhurbaşkanımız da çocuklarımızın bilgili, donanımlı yetişmesine ayrı bir önem veriyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Milli Eğitimin bütçesi Cumhuriyet tarihinde ilk defa milli savunmanın da önüne geçti. Bunun sayesinde okullarımız daha modern ve donanımlı hale geldi. Akıllı tahtalar, bilgisayarlı sınıflar hep bunun sonucudur” dedi.


İzmit Belediyesi olarak biz de eğitme büyük önem verdiklerini belirten Doğan, “Asli görevimiz olmamasına rağmen bu hizmetleri severek ve zevkle yapıyoruz. Okullarımıza çok amaçlı salonlar, kütüphaneler, veli bekleme yerleri, öğretmenler odası, Atatürk köşeleri yapıyor ve yapmaya da devam ediyoruz. Okullar da bizim. Sizlerin olduğu her yerde biz de varız. İster sorumluluğumuzda olsun isterse olmasın. Ben eğitime destek olmayı vicdanımda sorumlu hissediyorum. Yavrularımız İngilizceyi şakır şakır konuşursa bundan ben gurur duyup mutlu oluyorum” diye konuştu.


Başkan Doğan, yeni yılda da bisiklet hediye etmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Bizler çocuklarımıza, gençlerimize çok güveniyoruz. Onların daha iyi şartlara sahip olmaları için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından salonun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa öğrencilerin gösterileri ayrı bir renk kattı.




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