Başkan Doğan: “Engelli konusunda hepimize görev düşüyor”

İzmit Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin düzenlediği iftar yemeğine, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev, Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Mehmet Kars katıldı.

İftar yemeğinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, engellilere yönelik yapılan çalışmalarda herkesin üzerine önemli görevler düşütünü belirterek, “Öncelikle engellilerimizin hayatlarını kolaylaştıran, onların yaşamlarını en güzel şekilde sürdürmelerini sağlamada desteklerini esirgemeyen dernek ve kurumlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Başkan Doğan engelli vatandaşlara yönelik konuşmasında, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren engelliler her zaman önceliğimiz oldu. Sizlerin de desteğinizle çok güzel işlere imza atarak engelli kardeşlerimizin engellerini büyük ölçüde ortadan kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz. Engellilere yönelik çalışmalarında ‘samimice engelli dostu olan, her adımda engellileri göz önüne alın’ diyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman rehberimiz oldu” şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşlara yönelik hizmetlere devam edeceklerini belirten Başkan Doğan, “Belki Türkiye’ye örnek çok önemli çalışmaları hayata geçirdik ama bu yetmez. Engellilere yönelik yapacak daha çok işimiz var. Engelli konusunda şehrimiz ve ülkemizde önemli aşamalar kat ettik. Artık şehirlerimizi yapılandırırken, her türlü engelli kardeşimizi göz önüne alma zorunluluğumuz var. Buna gayret ediyoruz. İş hayatına getirilen kanunla ki, o kanunun da alt komisyonun da görev alan biri olarak, yasanın getirdiği avantajlar, biz belediyelerin getirdiği hizmetleriyle daha da iyiyiz. Bu alanda daha yapacak çok işimiz var. İstiyoruz ki, hiçbir engel kalmasın, şehrimiz tamamen engelsiz bir şehir olsun” dedi.

Başkan Doğan, engelli vatandaşlara yapılan hizmetlere değinerek, “Biz, İzmit Belediyesi olarak, bu alandaki çalışmamızı, mücadelemizi sürdüreceğiz. Engelsiz parklar yapıyoruz. Down Sendromlu evlatlarımız için bir kafe yaptık, önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Açacağımız kafede onlarla çay içeceğiz, kahve içeceğiz, onlar bize güzel ikramlarda bulunacaklar. Önemli olan gönüllerimizde engel olmasın” dedi.

İftar yemeği, konuşmaların ardından engelli çalıştırma kontenjanı olmadığı halde engelli istihdamı sağlayan firmalara plaket verilmesiyle sona erdi.