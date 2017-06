Başkan Doğan: “Engelliler her zaman önceliğimiz oldu”

Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret ettiler.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Çağdaş Engelliler Derneği yöneticilerini makamında ağırladı. Dernek yöneticileri engellilere yönelik çalışmaları ve destekleri için teşekkür ettiler. Ziyarette dernek yetkilileri, kuşlar için hayata geçirdikleri ‘kuş kafesi’ projesinin sembol maketini Başkan Doğan’a hediye ederek projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaretin kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Başkan Doğan, “ Öncelikle hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu asla unutmamalıyız. Engellilere olan yaklaşımımızda bu düşünce her zaman aklımızın bir köşesinde olmalıdır. Hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmek temel bir insan hakkıdır. Engellilerimizin günlük hayatta karşılaşmış oldukları en büyük problem, sahip oldukları engeller değil, engelliliğin oluşturduğu farklılığı bahane eden toplumun, engellilere karşı geliştirdiği tutumlardır. Toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza yönelik bu tutumların değiştirilebilmesi amacıyla, onların farklılıklarına saygı göstererek, toplumda yaşayan tüm bireylerin eşit olduğuna inanmamız ve bu inancı günlük yaşantımızda uygulamamız gerekmektedir” dedi.

İzmit Belediyesi’nin engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik projeler ürettiğine değinen Başkan Doğan, “Engelli vatandaşlarımızın, hayatın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda hepimize önemli görevler düşmektedir. Biz, İzmit Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizle ilgili eksikliklerin giderilmesini ve onların hayatlarını kolaylaştıran projelerin hayata geçirilmesini bir lütuf olarak değil, hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan engelli vatandaşlara yönelik üretilen projelere değinerek, “Engelli konusu her zaman önceliğimiz olmuş, olmaya da devam edecektir. İzmit Belediyesi olarak binamızı engelsiz binaya çevirdik, yaptığımız her projeyi engelsiz proje haline getiriyoruz, camilere asansör uygulamasını ilk biz başlattık. Belsa B Blok girişinde Down sendromlu kardeşlerimize Down Kafe açıyoruz. Yine engelli kardeşlerimizin ulaşım imkanına katkı sağlamak amacıyla akülü araç şarj istasyonu açtık. Engelli vatandaşlarımızın iş hayatına katılabilmeleri için ‘Kariyerime Engel Yok’ projemizle onları işverenlerle bir araya getirerek iş imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Belediyemizde engelli istihdamı konusunda özellikle hassas davranıyoruz. ‘Engelsiz Ritim Grubu’ projemiz gibi buna benzer sayısız projeyi hayata geçirdik. Birlikte daha güzel işler yapacağız. Sevgimiz, saygımız, bağımız var olduğu sürece diğer bütün engeller aşılır” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Kocaeli Çağdaş Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Danacı ise ziyarette yaptığı konuşmasında, “ İzmit Belediyemizin engellilere yönelik çalışmaları hepimizi çok mutlu ediyor. Bu kadar önemsenmek, hayatımızı kolaylaştıran ve bizi sosyal hayata kazandıran projelerin hayata geçtiğini görmek bizim için çok anlamlı. Başkanımız bu yaklaşımından dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Keşke diğer şehirlerdeki engelli kardeşlerimizde bizim şehrimizdekiler kadar şanslı olsa” dedi.