Başkan Doğan: “Engelsiz bir dünya inşa etmeliyiz”

Çalıştay’da konuşan Başkan Doğan, “Hem beyinde hem gönülde o dönüşümü daha kuvvetlice yapıp engelsiz bir İzmit, engelsiz bir Kocaeli, engelsiz Türkiye ve hatta engelsiz bir dünyayı inşa etmeliyiz” dedi.

Engelliler için yapılabileceklerin konuşulduğu İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki çalıştaya Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım, Erişebilirlik Daire Başkanı Deniz Çağlayan Gümüş, Araştırma Geliştirme Daire Başkanı Tayyar Kuz, İzmit Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Veli Duyan, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ile sivil toplum kuruluşlarının yetkileri katıldı.

Çalıştayın moderatörlüğünü Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Veli Duyan yaparken, panelin konuşmacıları ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım, Erişebilirlik Daire Başkanı Deniz Çağlayan Gümüş, Araştırma Geliştirme Daire Başkanı Tayyar Kuz ile İzmit Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev oldu.

Çalıştayın açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Belediyesinin engelli dostu belediye olduğunu belirterek, “Parkları, kaldırımları, yeni binaları engelsiz bir yaşamın sürdürülmesine uygun olarak yapıyoruz. 2 katlı yaptığımız konaklara bile engelsiz asansörü koyuyoruz. Bunlara azami hassasiyet gösteriyoruz. Gençlere destek veriyoruz. Engelsiz kulaçlar, engelli ritim grubu, Down Kafe, engelli araçları için şarj istasyonu gibi daha bir çok alanda engellilere yönelik çalışmalarımız var. Engelli istihdamına çok önem veriyoruz. Engelsiz bir yaşam için istihdam alanında da kariyer günleri düzenliyoruz” dedi.

“Engelli yasasının mimarı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.” Diyen Başkan Doğan, “Bu hassasiyetin devamı, bakanlığın uygulamaları, valiliğin kurumlar üzerindeki uygulamaları getirdi. Hala yapacak çok şeyimiz var. Engelliler için her alanda dönüşüm yapmamız lazım. Toplumun yüzde 12’sini engellilerin oluşturduğunu unutmayalım.

Çalışmalarımızı buna göre yapmamız lazım. Kurumlarımızın engelsiz kurum haline dönüşmesi gerekiyor. Bu konularla ilgili engelli STK’ların daha ilgili ilgili daha takipçi olması, tüm kurumları bu konuyla ilgili zorlaması lazım. Bizler de daha fazla katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bütün alanlarda herkes buraya odaklanmalı ve engelsiz yaşam üzerine bir pay ayırmalı. Dileğimiz gönüllerde engel olmasın, zihinlerde engel olmasın. Diğer engelleri aşarız. Hem beyinde hem gönülde o dönüşümü daha kuvvetlice yapıp engelsiz bir İzmit, engelsiz bir Kocaeli, engelsiz Türkiye ve hatta engelsiz bir dünyayı inşa etmeliyiz” ifadelerini kullandı.