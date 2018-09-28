Başkan Doğan esnaf kahvaltısında

Nevzat Doğan, Fethiye Caddesi esnaflarının düzenlediği kahvaltı etkinliğine katıldı.

Fethiye Caddesi esnaflarından Hüseyin Öziri tarafından Belediye Esnaf Buluşması adı altında düzenlenen kahvaltı programına Başkan Doğan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, AK Parti İzmit İlçe yöneticileri, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan ile belediye meclis üyeleri de katıldı. Fethiye Caddesi esnaflarından Hüseyin Öziri yaptığı konuşmada “Bu kahvaltıları farklı yerlerde her ay geleneksel hale getirmek istiyoruz. Türkiye'de ekonominin kalbi aslında esnaftır. Tüm büyüklerimizin esnafımızın derdiyle dertlenmesini istiyoruz” dedi.

Buluşmada emeği geçenlere teşekkür eden Nevzat Doğan ise, “Bizler esnaf dostu bir belediyeyiz. Esnaf masamız var. İzmit Belediyesi olarak esnafımızın daha çok kazanmasını istiyoruz. Daha çok müşteri kazanması için üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Şehrin sağlık turizmini geliştirmek adına milletvekilliğimden bu yana çalışmalar yaptık. Tarih Koridoru ile şehrimizin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkardık ve böylelikle turizmi attırmayı hedefledik. Büyük projelerimizi hem şehre, hem de şehir dışından geleceklere cazip işler olsun diye yaptık. Tüm sıkıntılar aşılabilir. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Bizler de ekonomik neferler olacağız, fedakarlıklar yapacağız. Ülke, bayrak olmazsa malın da kar etmiyor. Yerli malına döneceğiz. Bu saldırılar bizi daha da güçlü yapacak. Herkes üstüne düşeni yapacak. Fırsatçılık yapılırsa, o da böyle bir milli mücadele sırasındaki kendini siper eden askerler varken dağlara kaçanlara benzer. Bu şehirde, bu ülkede çocuklarımız torunlarımız yaşayacak. Biz güçlü bir milletin evlatlarıyız. Daha çok çalışacağız ve daha çok üreteceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak da konuşmasında, yapılan hizmetlerle Kocaeli'ne değer kattıklarını söyledi.