Başkan Doğan esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı

Nevzat Doğan, Ramazan ayının son günü Fethiye Caddesindeki esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Esnafları ziyaret edip hayırlı bayramlar dileyen Başkan Doğan, alışveriş için çarşıya gelen vatandaşlarla da tek tek bayramlaştı. Bayramların milletimiz için birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu belirten Doğan “Her yıl olduğu gibi bu yılda çarşı esnafımızı ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarımızın bayramını kutladık. İzmit Belediyesi olarak bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşlarımız ile çarşı esnafımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm önemleri aldık. Bayram öncesi aldığımız kararla esnafımızın ürünlerini işyerlerinin önüne çıkarmalarına izin verdik. Esnafımızda, vatandaşımızda bu durumdan memnun.Herkesi sağlık ve huzur içerisinde, şeker tadında bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi.