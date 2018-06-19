Başkan Doğan, esnafa 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan İzmit sokaklarını karış karış dolaşıp 24 Haziran’daki seçimin önemini anlatmaya devam ediyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Hayrettin Deniz ve Belediye Meclis Üyesi İbrahim Elgin ile birlikte İkizliçeşme bölgesindeki esnafları ziyaret eden Başkan Doğan, “Ortak gayemiz, ülkemizin, milletimizin, dinimizin, değerlerimizin daha iyi, daha sağlam ellerde olmasıdır” dedi.

Ziyareti sırasında esnafın sorunlarını ve önerilerini de dinleyen başkan Doğan, 24 Haziran’da kişileri ve partileri değil, ülkenin geleceğinin oylanacağını söyleyerek, “2002 yılında AK Parti hükümetiyle ülkemize gelen bereket tüm dünyanın dikkatini çekmiş ve onları rahatsız edecek duruma gelmiştir. Halkımızın partimize olan inancı ve güveni, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyaya örnek liderlik anlayışıyla ülkemiz ve şehrimiz hizmete doydu. Sağlıktan eğitime, savunmadan ulaşıma her alanda ülkemiz çağ atladı. 24 Haziran’dan sonra bu yükseliş daha da artacak, ülkemiz dünyada daha çok söz sahibi olacak. Bu yükselişi kabul etmek istemeyen, engellemek isteyen iç ve dış güçler ellerinden geleni yapıyor, her türlü oyunu oynuyorlar. Farklı düşünebilir, farklı siyasi bakış açıları içerisinde olabiliriz. Türk Milleti bin yıllardır bunların etrafında birleşerek var olmuştur. Tarihten bu yana olduğu gibi bu millet yine bu oyunları bozacak, Türkiye düşmanlarına gereke cevabı verecektir” diye konuştu.