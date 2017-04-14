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14 Nisan 2017 12:47

Başkan Doğan, fabrika çalışanları ile buluştu

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan, fabrika çalışanları ile buluştu

14 Nisan 2017 12:47

Nevzat Doğan, evet turları kapsamında Alikahya’da bulunan bir Çelik Sanayi fabrikasına giderek öğle yemeğinde çalışanlarla bir araya geldi.


Nevzat Doğan, evet turları kapsamında bir fabrikada çalışanlarla birlikte yemek yedi. Fabrikanın Genel Müdürü Haeik Jeong, Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ji Hyung Nam, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Namhoon Lee, İş Destek Birimleri Grup Müdürü Kyung Wook Min’un eşlik ettiği buluşmada Başkan Doğan, fabrika personeline referandumunun önemini anlattı.


Nevzat Doğan, “Ülkemiz son 15 yılda ulaşımdan, sağlığa, eğitimden savunmaya, yatırıma her alanda Avrupa’nın ve dünyanın şaşkınlıkla takip ettiği bir gelişim gösterdi. İnşallah referandumdan sonra bu gelişim katlanarak artacak. Bu seçim bizlerin, gençlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini ilgilendiriyor. Gelecek nesillerimize güçlü bir Türkiye bırakmanın çabası içerisindeyiz. Bu süreçte fırsat ayağımıza geldi. Ülkemizi güçlü yarınlara daha hızlı taşımak için önümüzdeki referandum çok önemli bir fırsat. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, birçok dönemde yapılmaya çalışılan, birçok siyasi liderin düşündüğü fakat el atmaya bile cesaret edemediği bir adımı atarak yine bir ilke imza attı” dedi.


Türkiye’nin her alanda çağ atladığını belirten Doğan, “Türkiye, artık Avrupa’nın gel dediğinde geldiği, git dediğinde gittiği, para için kapısında beklediği bir ülke değil. Artık kendi savaş uçağını, dünyanın en büyük köprülerini, havaalanlarını yapan, denizin altından yollar geçiren, sağlıktan, eğitime, ulaşımdan ekonomiye her alanda çağ atlayan bir Türkiye var. Bu bereket, bu yükseliş Türk halkının Ak Parti hükümetine güvenmesinin ve her zaman arkasında durmasının bereketidir. Dünya’da çok büyük krizler yaşanıyor, bizim ülkemizde beğenmediğimiz işsizlik oranı yüzde 12 iken Avrupa’da bu oran en az iki katıdır. Çevremizdeki krizleri gördüğümüz zaman Türkiye bu şartlar altında Avrupalılardan daha iyi durumda ve daha da iyi. Ülkemizdeki nüfus artarken yapılan yatırımlarda her geçen gün artıyor. Çalışanların imkânları daha da iyileştiriliyor. 16 Nisan’da bizim hızımızı yavaşlatan o engeller ortadan kalktığında ülkemiz daha zengin, daha güçlü bir vatan olacak” şeklinde konuştu.




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