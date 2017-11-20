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20 Kasım 2017 11:32

Başkan Doğan: “Gece gündüz çalışıyoruz”

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan: “Gece gündüz çalışıyoruz”

20 Kasım 2017 11:32

Nevzat Doğan, Akçakoca Mahallesi’nde İzmit Belediyesi tarafından çok amaçlı olarak inşa edilen bir salon açıp, öğrencilere Pişman Dergisi dağıttı.


İzmit Belediyesi tarafından Akçakoca İlkokulu’nda yaptırılan çok amaçlı salon düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Başkan Doğan’ın yanı sıra Ak Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Recep Yıldız, belediye meclis üyesi Canan Soylu, Akçakoca İlkokulu Müdürü Halit Keser, İzmit Öğretmenevi Müdürü Halil İbrahim Soylu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


İzmit Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen çok amaçlı salonun açılışında konuşan Başkan Doğan, “Gençlerimize, çocuklarımıza destek vermek boynumuzun borcudur. Yarın bizim yerimize onlar geçecekler. Anneleri babaları en iyi anlayacak bir belediye başkanıyım. Okullara ayrı bir önem veriyoruz. İnsanımızın olduğu her yer bizim çalışma alanımızdır. Akçakoca Mahallemiz bizim göz bebeğimiz. Burada bir yandan tarihi yaşattık bir yandan da mahallemizi güzelleştirdik. Okulumuzun da ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Malazgirt’te Sultan Alpaslan’dan, Osmangazi’den, Fatih’ten, Kanuni’den, Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bize bugünleri sağlayan, vatanımızı bugünlere getiren tüm kahramanlarımıza minnettarız. Onlara layık olabilmek için daha çok çalışacağız" dedi.


Milli, manevi değerleri unutmadıklarını da ifade eden Doğan, "Bugünkü Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da dua edeceğiz. Allah onun da yardımcısı olsun. Emperyalistler her zaman olduğu gibi ülkemiz üzerine oyunlarını sürdürüyorlar, ama her zaman olduğu gibi yine amaçlarına ulaşamayacaklar. Millet olarak bir ve beraber olarak bütün oyunları bozmaya devam edeceğiz. Bütün çabamız siz yavrularımıza daha güzel, yaşanabilir yarınlar bırakmak içindir. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Sizleri bisikletler, tabletler hediye ederek mutlu etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.


Okul yönetimi ve öğrenciler de Başkan Doğan’a çiçek vererek teşekkür ettiler.




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