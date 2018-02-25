Başkan Doğan, gençlerden spor yapmalarını istedi

İzmit Belediye Başkanı Nevza Doğan, İzmit Belediyesi ile Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kocaeli İl Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen “Spor Kültürü” etkinliğe katıldı. Kredi Yurtlar Kurumu Kocaeli Öğrenci Yurdu’nda gerçekleşen etkinliğe Başkan Doğan’ın yanı sıra, Spor Yazarı Erdal Hoş, Ilgaz Çınar, Cüneyt Kaşeler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan İzmit belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Sizin bir ağabeyiniz, bir belediye başkanı, bu şehrin bir insanı olarak her zaman yanınızdayım. Öğrencilik, zorlukların olduğu güzel bir süreçtir. Sadece okuduğunuz okulda öğrendiğiniz bir süreç değildir. Aynı zamanda yaşadığınız şehri tanıdığınız şehirdeki insanlarla kaynaştığınız, kültür etkileşimlerinde bulunduğunuz, aslında kişiliğinizin de şekillendiği bir süreçtir. Bir gün gelecek her birinizin farklı bir statüsü olacak. Aktör siz olacaksınız. Bu nedenle sizler önemlisiniz. Bayrağımız, vatanımız, cumhuriyetimizi, değerlerimiz sizin elinizde olacak” dedi.

İzmit Belediyesi’nin spora destek vermek amacıyla birçok tesisi faaliyete soktuğunu belirten Başkan Doğan, “Okulda aldığınız eğitim kadar, sosyal, psikolojik, sağlık yönünden de güçlü olmanız çok önemlidir. Sağlıklı olmanın, beynin güçlü olmasının yönlerinden biriside psikolojimizin iyi olmasıdır. O zaman kandaki mutluluk hormonunu arttıracak şeyler yapmamız lazım. Spor, sanat gibi alanlarda aktiviteler bunların en önemli kaynaklarıdır. Sanatı, sporu daha çok yapın. Sosyal olaylarla daha çok ilgilenin. İzmit Belediyesi genç dostu bir belediyedir. İzmit’te bulunduğunuz sürece her zamana yanınızdayız. Genç Girişimciler Merkezi’mizi, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezimizi, Cephanelik Spor Tesislerimizi, Wakeboard Su Kayağı Merkezimizi mutlaka ziyaret edin” şeklinde konuştu.