Başkan Doğan, “Güçlükleri birlikte göğüsleyip aşacağız”

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Kocaeli Şubesi'ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan “Güçlükleri birlikte göğüsleyip aşacağız” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Kocaeli Şubesi'ni ziyaret etti. Doğan, TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerince sıcak ve samimi şekilde karşıladı.

STK'ların kendileri için önemli olduğuna değinen Başkan Doğan, “Şehrimizin önemli dinamikleri olan dernek ve STK'ları önemsiyoruz. Onların fikirleri, görüşleri bizim için önemli. Sık sık ziyaretlerde bulunup şehrimiz ve ülkemiz ile ilgili konularda istişarelerde bulunuyor. TÜMSİAD da şehrimizin önemli iş adamları ve ticari faaliyette bulunan kardeşlerimizin bir kuruluşudur. Burada seçkin, dürüst, vatanına milletine bağlı, ticaretini ticaret ahlakı içerisinde yapan arkadaşlarımız var” dedi.

Beraber mücadele etmenin ülkeyi içinde bulunduğu zorluklardan kurtaracağına dikkat çeken Doğan, “Ülkemiz milletimiz var olduğundan beri birçok badireleri yaşamıştır ve bunları her seferinde başarıyla atlatmıştır. Yine öyle bir dönemdeyiz. Bir taraftan terör örgütleriyle silahlı bir mücadele içerisindeyken, diğer taraftan ekonomi üzerinden saldırılar var. Kahraman Mehmetçiğimiz teröristlere gereken dersi veriyor. İş adamları olarak bizler de ekonomik neferler olarak ülkemize diz çöktürmek isteyenlere karşı bir ve beraber olarak mücadele etmeliyiz. Zorlukları bir nefer olarak göğüslemeliyiz. Böyle olursak bütün engelleri aşmamız daha kolay olur ve kimse bize diz çöktüremez” diye konuştu.

Başkan Doğan'a ziyaret için teşekkür eden Abdulkadir Yılmaz da, “Başkanımızın ziyareti bizi mutlu etti. Her zaman aradığımızda ulaşabildiğimiz, güler yüzüyle bizlere kucak açan bir belediye başkanımız var. TÜMSİAD olarak ülkemizin zor dönemlerinde daha önce olduğu gibi üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri de milletimizle, devletimizle el ele gönül gönüle atlatacağız” şeklinde konuştu