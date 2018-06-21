Başkan Doğan, ilk kez oy kullanacak gençleri ziyaret etti

Nevzat Doğan, ev ev dolaşarak ilk defa oy kullanacak gençlerin kapısını çaldı.

Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, şehrin dört bir yanından çalmadık kapı bırakmadı. İzmit genelinde ilk defa oy kullanacak gençleri ziyaret eden Başkan Doğan, gençlerden destek istedi. Gençlere hiçbir dönemde yapılmayan hizmetlerin ve verilmeyen hakların AK Parti döneminde yapıldığını belirten Başkan Doğan, “Ülkemizin teminatı geleceğimiz olan gençlerimizle yola devam.İzmit Belediyesi herkesin belediyesi ve bende herkesin belediye başkanıyım Bizim şehrimizde hiç kimsenin siyasi anlayışından, inancından, geldiği bölgeden dolayı ayrım yapmak söz konusu değildir. Ancak bu siyasi süreç içinde ben de mensubu olduğum siyasi partinin politikaları doğrultusunda görüşlerimi söyleyebilirim. Benim tarafsız oluşum görüşlerimi yok etmez, Ben görüşlerimi söylerim. Kaldı ki benim sahada söylediğim, ifade ettiğim şeylerin bir tanesinde eksik varsa söylesinler. Biz, bir dönemin eksiklerini, bu dönem de yapılanları söylüyoruz. Yorumu da vatandaşa bırakıyoruz. Belediye olarak, bizim yaptıklarımızı söylememizi bir siyasi değerlendirme olarak görmek doğru değil. Eğer bir tarafsınız diyorlarsa evet biz bir tarafız. Biz ülkemizin kalkınmamızın, güçlenmesinden yana tarafız” şeklinde konuştu.

Gençlerin AK Parti hükümetleri döneminde hiç olmadıkları kadar özgür ve ülke yönetiminin içinde olduklarını da vurgulayan Başkan Doğan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Hükümetimiz, bakanlarımız yerelde de bizler gençlerimizi her zaman önceliğimiz olarak görüyor ve onlar için kafa yoruyoruz. Genciz Birimi, Genç Girişimciler Merkezi, Üniversiteli Pazarı gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz örnek projelerden sadece bazıları.Biz, gençlerimizi yeterince, hayatın içinde tutup, kendi ülkelerine daha fazla katkı sağlamalarına destek olsunlar istiyoruz. Gençlerimizin ülke yönetiminde yer alabilmeleri için 18 yaşını dolduran gençlerimize seçilme hakkı ilk defa AK Parti döneminde getirildi. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde de en genç milletvekili adayları yine bizim partimizde yerini aldı. Çünkü gençlerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenimiz tamdır” dedi.