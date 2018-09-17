Başkan Doğan, İmar Kanunu'nun mutfağında görev yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında Abant'ta yapılan İmar Barışı ve Kentsel Dönüşüm konulu toplantıya Kocaeli'yi temsilen İzmite Belediye Başkanı Nevzat Doğan katıldı.

Ankara, İstanbul, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlarının da yer aldığı toplantıda Başkan Doğan, bakanlık tarafından yapılacak İmar Kanunu değişiklik çalışma grubunda görevlendirildi. İmar yasasında değişiklik yapılmasıyla ilgili oluşturulan komisyonda Doğan tek belediye başkanı olarak görev yapacak. 5 kişilik komisyonda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, milletvekili, bürokratlar da yer alacak.

Başkan Doğan, hem vatandaşlar, hem de belediyeler açısından büyük önem taşıyacak yeni imar kanunun hazırlanmasında çalışacak olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Komisyonun çalışmalarını Ekim ayının ortalarına kadar bitirmesi planlanıyor.