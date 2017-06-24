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24 Haziran 2017 16:15

Başkan Doğan İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti

24 Haziran 2017 16:15

Nevzat Doğan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti.


Daire Başkanı Doğan Erol ve itfaiye memurlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Doğan, 30 metrelik itfaiye merdivenine çıkarak İzmit’i havadan izledi. İtfaiyecilere çeşitli hediyeler de verip bayramlarını tebrik eden İzmit Belediye Başkanı “ Çok önemli bir görev yapıyorsunuz. Özverili çalışmanızı taktirle karşılıyorum. Başkalarının canını ve malını kurtarmak için kendi canınızı ortaya koyuyorsunuz. Sizlerin cansiperane, fedakarca çalışmalarınızı heyecan içinde izliyoruz. Şahsım ve İzmit halkı adına sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Yaptığınız parayla ölçülecek bir iş değil. İnsanlığa hizmet ediyor ve bunu canınız pahasına yapıyorsunuz. Bu uğurda, şehitler bile veriliyor. Sizlerin bizlerin gönlünde ayrı bir yeri, yaptığınız işin ayrı bir değeri var. Sizlere teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Allah hepinizi kazalardan belalardan korusun” dedi.


İtfaiye Daire Başkanı İtfaiye Daire Başkanı Doğan Erol da ziyaret için Başkan Doğan’a teşekkür ederek “ hatırlanmak, değer bilinmesi çok güzel bir duygu. İnsanlar kendi evladını alevler arasında bırakıp kaçarken, arkadaşlarımız, başkasının çocuğu için, başkasının malı için, canını dişine takıp alevlerin içine dalmaktan çekinmiyor. Devletimiz hakkımızı veriyor ama bizim için en önemlisi halkımızın duasıdır. Sizlerin duası bizler için her şeyden daha önemli” şeklinde konuştu.




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