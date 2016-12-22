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22 Aralık 2016 12:04

Başkan Doğan, İZMEK kurs merkezlerini yakından takip ediyor

Başkan Doğan, İZMEK kurs merkezlerini yakından takip ediyor

22 Aralık 2016 12:04

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, bir halk üniversitesine dönüşen İZMEK kurs merkezlerini yakından takip ediyor.
Merkezde 3 boyutlu rölyef kursunu ziyaret eden Doğan, kurs öğretmeni Nalan Kuşan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin eserlerini inceleyen İzmit Belediye Başkanı, çalışmaların son derece profesyonel olduğunu ve ortaya çıkan eserlere hayran kaldığını söyledi. Kurslara gösterilen yoğun ilginin ve eğitimler neticesinde ortaya çıkan eserlerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Başkan Doğan, “Sizlerin kurslarımıza katılmanız ve heyecanla ortaya çıkardığınız eserleriniz bize ayrı bir keyif veriyor. Bir milletin eğitimli olması ülkeler yarışında büyük önem taşımaktadır. Yarışa, eğitimli ve sağlıklı olan milletler bir adım önde başlıyorlar. En büyük halk üniversitesi olan İZMEK’te yılda ortalama 20 bini aşkın vatandaşımıza mesleki, hobi, sanatsal anlamda eğitim veriliyor. Bugün bu eğitimleri almış daha sonra iş hayatına atılmış birçok kişi var. Onları da yalnız bırakmıyoruz. Kurslara katılanların el emeği göz nuru ürünlerinin pazarlamalarına ve kendi iş yerlerini kurmalarına yardım ediyoruz. El emeği satış yerlerimiz kursiyerlerimizin hizmetindedir. Sizin bu enerjinin ve isteğiniz bizlere ayrı bir güç ve hizmet sunma isteği veriyor” dedi.
Sanatsal çalışmaların kişilerin gelişimine de önemli katkılar sağladığını belirten Başkan Doğan, “Ben matematik, fen öğrencisiydim. Sayısal derslerim iyi olduğunda kendim için iyi bir şey yaptığıma inanır, resme, müziğe, edebiyata ağırlık vermezdim. Meğer büyük hata yapmışım. Sonrasında bu dalların insanın düşünce sisteminde ne kadar önemli olduğunu anladım ve bu eksiğimi telafi için çalıştım” diyerek başta geçler olmak üzere tüm vatandaşları sanatsal etkinliklerle ilgilenmeye davet etti.



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