İzmit Belediyesi Mayıs ayı meclisini ikinci oturumu gerçekleşti. Belediye Başkanı Nevzat Doğan başkanlığında yapılan oturumda 2017 yılı kesin hasabı komisyon raporu görüşüldü. İzmit Belediyesi’nin 2017 tahmini bütçe 220 milyon olarak belirlenirken gerçekleşme oranı yüzde 99 ile 219 milyon 475 bin lira oldu. Gelir bütçesi de 205 milyon olarak belirlenirken gerçekleşme oranı da yüzde 104 ile 214 milyon 700 bin lira oldu. Gelir ve giderler ayrı ayrı okunarak oylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Rapor görüşmelerinde konuyla ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan “Muhalefet, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Şark siyaseti yapıyorlar. Gerçekleri saptırıyorlar. Ciddi bir işle rakamlarla uğraşıyoruz. Ne yaparsanız yapın rakamlar doğruyu söyler. Muhalefetin verdiği rakamlar doğru değildir. İş yapılırken gayret edilip edilmediği, samimiyet var mı yok mu, hakka adalete uyuluyor mu uyulmuyor mu buna bakmak lazım. Göreve geldiğim günden itibaren personel maaşlarında bir gün bile gecikme olmamıştır. Eskiden belediyenin kapısında maaş için yorgan döşek yatılan günleri unutmayalım. Emekli olanların her türlü alacağını peşin olarak ödüyoruz” dedi.

izmit Belediyesi’nin 3-4 yıl içinde borçsuz bir belediye olacağını belirten Doğan, “İzmit Belediyesinde para da var huzur da. Bir şeyi eleştirirken geçmişi de unutmamak lazım. Ben iddia ediyorum, İzmit Belediyesi, çalışanlar açısından en rahat dönemini yaşıyor. Önce çalışanın hakkı hukukunu düşünüyoruz. Belediye bütçemiz her yıl artmakta ve gerçekleşme oranında da Türkiye’nin en iddialı belediyesiyiz. Tıpkı Türkiye gibi çok hızlı büyüyen bir belediyeyiz. Mali yönetim bakımından İzmit Belediyesi Türkiye’ye örnektir. Devlete olan boraklarımızı da yapılandırmış durumdayız. İzmit Belediyesi 3-4 yıl sonra borçsuz bir belediye olacak. Belediyemizin iki şirketinin de borcu bulunmamaktadır. Tahsilat oranınınız da Türkiye ortalamasından aşağı değildir. Kiralama da örneğiz. 3 yıllık kira bedelini peşin alıyoruz” diye konuştu.

Milletin parasına sahip çıktıklarını ve ziyan etmediklerine de dikkat çeken Doğan, “Paramıza sahip çıkıyoruz. Bir kesim var ki vergisini ödemeye alışamamış. Bunların peşini bırakmış değiliz. Bu sorun belediyemizin tahsilat sorunu değil bazı kişilerin vergi alışkanlığından gelmektedir. Fakat bunların da peşini bırakmıyoruz. Vergi bir vatandaşlık görevidir. Borçları daha da düşürmeliyiz, gelin muhalefet olarak siz de destek olun. Hadi gelin eleştirilerinizde samimisiyseniz vergi borcunun ödenmesi konusunda da yardımcı olun. Hiç merak etmeyin, İzmit Belediyesi hiçbir kuruluşun göstermediği derecede alacakları konusunda hassasız. Milletin kuruşunu ziyan etmiyoruz. İzmit Belediyesinin en güçlü yanı parayı en iyi şekilde yönetmesidir. Yoksa bu kadar büyüyemeyiz. İzmit Belediyesi güzel işler yapıyor. Gültepe’de bir milyon liraya aldığımız yer sayesinde kasamıza 30-35 milyon gelir girecektir. Bütçemizin gerçekleşme oranı tam on ikiden vurmuş gibidir” şeklinde konuştu.