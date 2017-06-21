Başkan Doğan: “Kanserde erken teşhis önemli”

Nevzat Doğan, kanser hastalığına dikkat çekmek amacıyla çalışmalar yürüten kanserle mücadele gönüllüleri Burcu Özkan ve Elif Uzun’u misafir etti.

Ziyarette, Özkan ve Uzun’a, kanserli çocuklar için Seka Parkta düzenleyecekleri festivalle ilgili fikirler veren Başkan Doğan, "Kanser hastalığıyla ilgili toplumu bilinçlendirme ve farkındalık yaratma konusunda yapılan tüm çalışmaların destekçisiyiz. Kanser, tüm dünyada ve ülkemizde en önemli sağlık sorunlarından birini oluşturmakla beraber aynı zamanda ağır ekonomik maliyetleri nedeniyle toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde, çağımızın en ölümcül hastalıklarından biri olan kanser hastalığının tanı ve tedavisinde ilerlemeler kaydedilse de, maalesef bu hastalık dünyada ve Türkiye’de hala can almaya devam etmektedir. Bu sebeple, vatandaşlarımızın kanser konusunda bilinçli olması, şüphelendiğinde hemen doktora başvurması ve erken tanı konulması hastalığın tedavisinde büyük önem arz etmektedir. Kanserlerin yüzde 30-40’ının erken teşhis ve tedavi ile iyileşmekte olduğunu unutmayalım" dedi.

Son dönemde dünyada ve Türkiye’de tıp alanındaki önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Başkan Doğan, "Gelişmeler hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde oldukça önemli sonuçlar doğurdu. Bu yenilikler ve gelişmeler özellikle İzmit’teki sağlık kuruluşları ve hekimler tarafından da dikkatle takip ediliyor ve gelinen aşamalar herkes tarafından biliniyor. İzmit sağlık hizmetleri konusunda oldukça iyi bir konumdadır. Hastanelerimiz, sağlık merkezlerimiz teknik ve fiziki olarak oldukça gelişmiş koşullara sahiptir. Şehrimizdeki özellikle onkoloji bölümleri başka illerden de yoğun talep görmektedir. Bu bölümlerimizle ilgili iyileştirmelerimiz ve yeniliklerimiz sürekli devam etmektedir” şeklinde konuştu.