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09 Ocak 2017 12:45

Başkan Doğan, kar denetiminde

Başkan Doğan, kar denetiminde

09 Ocak 2017 12:45

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan Kocaeli’nin dört bir yanında aralıksız sürdürülen karla mücadele çalışmalarını denetledi.
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları ve daire müdürleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarını yakından takip eden İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ”Son yılların en etkili kar yağışıyla karşı karşıyayız. Bütün ülkeyi etkisi altına alan kar yağışı kentimizi de olumsuz yönde etkiliyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüklerimiz başta olmak üzere belediyemizin 100’e yakın aracı ve 200 den fazla personeli 24 saat boyunca 2 vardiya halinde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ulaşım araçlarının güzergahlarını açık tutup vatandaşlarımızın evlerine ve işlerine sorunsuz şekilde gidip gelmelerini sağlama çabası içindeyiz. Merdivenleri, üst geçitleri tuzlama çalışmaları, kaldırım temizliği, cami önü temizliği yine öncelikle yürüttüğümüz çalışmalar. Çöp toplama araçlarımız da yoğun kar yağışına rağmen çöp toplama işlemlerini aralıksız sürdürmektedir. Bu konuda arkadaşlardan, vatandaşların kötü hava şartlarından en az şekilde etkilenmeleri yönünde ne gerekirse yapmaları konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptım” dedi.



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