Başkan Doğan, Karaburç için bakanlıktan onay aldı

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Orhan Mahallesi’nde bulunan Roma döneminden kalma Karaburç ve surların restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gerekli onayları aldı. Doğan, Karaburç ve surların restorasyonu için Ankara’ya giderek Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ile görüştü. Görüşmeyle ilgili bilgi veren Başkan Doğan “İzmit’teki tarihi değerlere sahip çıkmayı kendimize görev kabul ettik. Yaklaşık 9 yıldan beri bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehrimizin tarihi değerlerinin gelecek nesillere aktarılması için çok uğraş verdik Zaman zaman engellemelere rağmen hiç yılmadık” dedi.

Karaburç’un önemli bir eser olduğunu belirten Başkan Doğan, “Karaburç ve surların restorasyon için bakanlığımız ile sürdürdüğümüz temaslarımızı güzel bir netice ile sonuçlandırdık. Bakanlığımızdan onayların yanı sıra Karaburç’un restorasyonu için de 5 milyon liralık maddi destek aldık. Surların restorasyonu için de bakanlığımız desteğini sürdürecek” ifadelerini sarf etti.

İzmit’in tarihinin yeniden kazandırıldığına dikkat çeken Başkan Doğan, “Şehrimizdeki birçok tarihi değer ne yazık ki bir dönem yok olmaya mahkum bırakılmış, hatta üzerine binalar bile yapılmıştı. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tarihi değerlere el atıyoruz. İzmit Belediyesi olarak bir taraftan kendi imkanlarımızla 30 milyon liranın üzerinde restorasyon harcaması yaparken diğer taraftan da bu çalışmalarda kurumların desteğini alıyoruz. Şimdiye kadar 71 tarihi değerin restorasyonunu gerçekleştirdik. Gayretlerimizle şehrimizdeki Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tarih yeniden canlanıyor. Karaburç ve surların restorasyonundan sonraki hedefimiz, Nekrepol, Tümülüsler ve Paşasuyu’ndaki tarihi yeniden canlandırarak şehrimize kazandırmaktır. Bu süreçte bize maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Bakanlığımıza, Genel Müdürümüze teşekkür ederim” dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise “Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’ın tarihi değerler konusundaki hassasiyeti ve bunların restorasyonu için verdiği mücadeleyi çok yakından biliyorum. Tarihi değerlerin kurtarılmasını sabırlar ve inatla takip eden Başkanımızı bir kültür adamı olarak canı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

Tarih Koridoru Proje kapsamında yer alan İzmit’in hakim tepelerinden Orhan Mahallesi’ndeki Karaburç, 3 farklı dönemi bünyesinde taşıyan ve günümüze kadar gelebilen ender eserlerden biridir. İzmit iç kale, sur ve burçları içerisinde barındıran yapı, UNESCO tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak kabul edilmiştir. Yapının iç duvarları on ikinci yüzyılda, dış katmanı da on üçüncü yüzyılda ilk yarısına tarihlendirilmekte olup ayrıca Roma devri tuğla işçiliği gösteren bu surlarda Helenistik çağ parçalarına da rastlanıyor. İç kale surlarının alt kısımları Bizans döneminden daha eski bir devir olan üçüncü yüzyıl ortalarında iç kale Antik Nikomedia’nın da akropolü durumundadır.