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27 Kasım 2017 16:11

Başkan Doğan karış karış gezdi

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan karış karış gezdi

27 Kasım 2017 16:11

Nevzat Doğan, 28 Haziran Mahallesi’nde inceleme gezisinde bulundu.


İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, daire müdürleri, mahalle muhtarı Mukadder Mengü ile AK Parti Mahalle Temsilcisi Şenol Gündüz’ün yer aldığı inceleme gezisinde 28 Haziran Mahallesi, karış karış gezildi. Esnafları da ziyaret edip kolaylıklar dileyen Başkan Doğan, vatandaşların da taleplerini dinledi. Doğan, mahalle gezisi sırasında bölgede gençlere yönelik yapılan en önemli yatırımlardan birisi olan 28 Haziran Gençlik Merkezi’nde de incelemelerde bulundu.


Mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Doğan, “Sizlerin görüşlerine her zaman büyük önem verdik. Mahallelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Sizlerin ne yaşadığını yerinde görüyor, sizlerden dinliyoruz. Bu bizim görevimiz. Bizler İzmit’in hizmetkârlarıyız” dedi.


28 Haziran Mahallesi’nin gün geçtikçe geliştiğini söyleyen Başkan Doğan, “Yıllardır el değmeyen bölgemize hizmetlerimizi getirdik. Çünkü her bir mahallemiz bizim için çok değerli. İzmit çok değişti, gelişti, gelişmeye de devam ediyor. Artık mahallelerimiz daha değerli. Bekirpaşa bölgemiz bu değişim ve gelişimin en çok yaşandığı bölgelerimizden biri. Bu bölgemiz hızla gelişiyor. Özellikle Cephanelik Bölgesi’nde yapmış olduğumuz çalışmalarla bu bölgelerin değeri hızla arttı” şeklinde konuştu.




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