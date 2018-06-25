Başkan Doğan: ”Kazanan ülkemiz oldu”

Nevzat Doğan, “Kazanan ülkemiz, geleceğimiz ve tüm dünya mazlumları oldu” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin ardından sonuçların belli olmasının ardından değerlendirmede bulundu. Seçimde alınan sonucun milletin zaferi olduğunu belirten Başkan Doğan, “Biz AK Parti olarak her zaman halkımıza güvendik ve onların ferasetine, olayları detayıyla takip ettiğine inandık. Biz işimizi yaptık, çok çalıştık. Çünkü bu seçim bir kişi ve parti seçiminin ötesinde bir ülkenin, milletin kaderini çizecek bir seçimiydi. Ülkemizin gelişmesini, yükselişini istemeyenler içteki ve dıştaki bütün güçlerini kullandılar” dedi.

“Sonuçlar Kocaeli’de İzmit’te bizim beklediğimiz çizgide oldu” ifadelerine yer veren Doğan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızla ülkemiz daha güçlü şekilde çok daha ileriye yükselecek. Belediye başkanlığım sürecinde diğer siyasi partili arkadaşlarımızı kendi kardeşimiz olarak gördüm. Çünkü biz herkesin belediyesi ve belediye başkanıyız. Hizmetlerimizde tamamen hak hukuk adalet ve eşitlik prensipleriyle çalıştık. Ama seçimler söz konusu olduğunda, ülkemizin, milletimizin, bayrağımızın kaderi söz konusu olduğunda Nevzat Doğan olarak her zaman tarafımı keskin olarak belli eden biriyim. Benim tarafım milletimin, ülkemin, İslam’ın tarafı dedim ve yola çıktım. Alnımın terini bu uğurda akıttım. Bize verilen görev yerinde, ayak basmadık yer, çalmadık kapı, sözlenmedik söz, sıkmadık el kalmaması için gayret ettik. Sokak sokak, mahalle mahalle sabahlara kadar il, ilçe teşkilatlarımızla, milletvekili adaylarımızla ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla çok güzel bir birliktelik ve uyum içerisinde çalıştık” diye konuştu.