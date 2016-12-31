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31 Aralık 2016 18:17

Başkan Doğan, Kızıltepe Kaymakamı Odabaş’ı makamında ağırladı

Başkan Doğan, Kızıltepe Kaymakamı Odabaş’ı makamında ağırladı

31 Aralık 2016 18:17

Mardin Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı makamında ziyaret etti.
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Mardin Kızıltepe Belediyesine kayyum olarak atanan Mardin Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş’ıyı makamında misafir etti. Başkan Doğan, Kızıltepe’den gelen misafiriyle yakından ilgilendi.
Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Hepimiz ülkemizin ve bu ülkede yaşayan bütün insanların daha huzurlu, daha mutlu, daha refah içinde yaşaması için çalışıyoruz. İzmit’teki insanımız için de Kızıltepe’de ki insanımız için de tüm dileğimiz ve çabamız böyle. İnşallah birlikte çok güzel işler yapacağız. Kızıltepe’deki vatandaşlarımız, belediyecilik anlamında çok güzel hizmetler alacak.Devletimiz, zaten hastanesinden, okulundan, yolundan, diğer kurumların hizmetlerine kadar gerekeni gayet güzel bir şekilde yapıyor. Hükümetlerimiz hiçbir zaman Doğu ve Güneydoğu diye farklı hizmet anlayışı içerisinde olmamıştır. Ülkenin her bir karış toprağını aynı değerde kutsal ve her bir insanını herhangi bir ayrım gözetmeden birinci sınıf vatandaş olarak görmüş, bu anlayışla gereken tüm hizmetler yapılmıştır” dedi.



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