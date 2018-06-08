Başkan Doğan, kızın karne sevincine ortak oldu

sınıfı bitiren kızı Ayşe Ceylin’in okuluna giderek karne heyecanına ortak oldu.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, 6. sınıf öğrencisi kızı Ayşe Ceylin’le birlikte karne aldı. Karnesini alan kızının sevincini paylaşan Başkan Doğan, "Bir babanın en büyük mutluluğu evladının başarısını ve onun mutluluğunu görmektir. En büyük isteğim evlatlarımın vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan bir birey olarak yetişmesini görmektir. Evlatlarımız bizim geleceğimiz, her şeyimizdir" dedi.

Artık çocuklarının her anlamda çok şanlı olduklarını belirten Doğan, “Çocuklarımıza yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. Çocuklarımızın en güzel okullarda okumaları, en güzel imkanlara sahip olabilmeleri için genelde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başbakanımız ve hükumetimiz, yerelde de bizler onların en iyi koşullarda eğitim görmeleri ve en güzel şekilde hayatlarını sürdürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim sunduğumuz imkanlar ve onların öğrenme inançları ile evlatlarımız, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşmakla kalmayıp o hedefi geçecekler" diye konuştu.