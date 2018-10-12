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Başkan Doğan köy ziyaretlerine devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Nevzat Doğan, şehir merkezinde ziyaretlerinin yanı sıra köylerde de yoğun mesai harcıyor.


Nevzat Doğan'ın Yassıbağ köyüyle başlayan ziyaretleri Çubuklu Bala, Çubuklu Osmaniye, Orhaniye ve Kısalar köyleriyle devam etti. Köy halkının büyük ilgiye karşıladığı Başkan Doğan ve beraberindekiler, vatandaşları dinleyip, uzun süre sohbet etti.


Köy fırınında yapılan mancarlı pide yiyen, çocuklarla şakalaşan Nevzat Doğan, "Dokusunu ve kokusunu bozmadan köylerimize hizmet ediyoruz. Köylere hizmeti her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Ayrı gayrı demeden, siyasi görüşlerine bakmadan inanç ve büyük istekle hizmet ediyoruz. Muhtarlarımızla güzel bir işbirliği içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız çalışmalarla artık köyden şehre değil, şehirden köye göç olsun istiyoruz. Köylerdeki yollarımız şehirdekilerden farksız. Artık vatandaşımız ayağına çamur değmeden kapısının önüne kadar gelebiliyor. Okullarımıza, camilerimize destek oluyoruz. Köylerimiz de şehirdeki tüm imkanlara sahip olacak dedik, söz verdik ve bu sözümüzü de yerine getiriyoruz. Akmeşe'den sonra yıl sonuna kadar 11 köyümüz daha doğal gaza kavuşacak” dedi.

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