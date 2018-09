Başkan Doğan: “Köylümüz bizim her şeyimiz, göz bebeğimiz”

Nevzat Doğan, Umuttepe Yolu üzerindeki Kabaoğlu Köylü Pazarını ziyaret etti.

İzmit Belediyesince köylüler tarafından yetiştirilen ürünlerin satışı için yaptırılan pazar alanına giden Başkan Doğan, köylülere hayırlı ve bol kazançlar dileyerek organik ürünlerin yetiştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Geçimlerini özellikle bağ ve bahçe ürünleri üretip satarak sağlayan Kabaoğlu için yapılan pazarın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Doğan “Bölgedeki vatandaşlarımız ürettiklerini yol kenarlarında zor şartlarda satıyorlardı. Köylülerimizin ürettiklerini daha sağlıklı bir ortamda satabilmeleri için burasını yaptık. Bu mekan küçük ama bölgedeki üreticilerimiz için büyük önem taşıyor. Artık vatandaşlarımız, güneşten, yağıştan etkilenmeden rahat bir şekilde satış yapabiliyorlar. Köylümüz bizim her şeyimiz, göz bebeğimiz. Bizler toprağı seven bir milletiz. Her zaman tarımı, hayvancılığı, köylülüğü ön planda tuttuk” dedi.

Köylerin korunması için çabaladıklarına da dikkat çeken Doğan, “Tarım arazilerinin korunması, köylerde tarımın, hayvancılığın, sebzeciliğin, meyveciliğin, bal üreticiliğinin gelişmesine destek oluyoruz. Bu konuda veterinerimiz ve ziraat mühendisimizle eğitimler de veriyoruz. Semt pazarlarında olsun, kapalı pazarlarda olsun mutlaka köylümüze yer ayırıyoruz. Amacımız organik ürünleri üretmek ve halkımıza sunmak. Köylülerimize ürettikleri için teşekkür ediyoruz. Ben ortaokul ve lise yıllarında hep bu tezgah arkalarında durdum. Üretimin, satış yapmanın emek harcamanın ve bereketin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Zordur ama çokta güzeldir. Allah hayırlı, helal, bol kazançlar versin” diye konuştu.

Başkan Doğan'ın köylü pazarındaki incelemeleri sırasında Kabaoğlu Muhtarı Ali Akbaş da hazır bulundu.